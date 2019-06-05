Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера «нормальным дядькой» и «классным мужиком». Впечатлениями президент поделился в интервью телеканалу « 1+1».

На вопрос журналистов о том, на какие темы Зелнский шутил в общении с главой Еврокомиссии, глава государство прямо не ответил.

«Обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча», — поделился шестой президент Украины.

Зелнский также рассказал, что Юнкер «такой хороший, теплый, нормальный дядя, очень умный человек, классный мужик». Украинский лидер добавил, что глава ЕК пообещал предоставить поддержку Украине.