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15:36   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера «нормальным дядькой» и «классным мужиком». Впечатлениями президент поделился в интервью телеканалу « 1+1».

На вопрос журналистов о том, на какие темы Зелнский шутил в общении с главой Еврокомиссии, глава государство прямо не ответил. 

 «Обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча», — поделился шестой президент Украины.

Зелнский также рассказал, что Юнкер «такой хороший, теплый, нормальный дядя, очень умный человек, классный мужик». Украинский лидер добавил, что глава ЕК пообещал предоставить поддержку Украине.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #юнкер #зеленский

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