Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

 Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

 Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
15:31   5 Июня 2019
Россия

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Вашингтон усиливает зачистку информационного поля, блокируя работу российских СМИ в Штатах. Об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в США состоялся суд по поводу компании RM Broadcasting (партнер МИА «Россия сегодня» и радио Sputnik USA). Суд обязал компанию зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ее владелец Арнольд Феролито не исключил, что обжалует судебное решение, передают РИА Новости. 

RM Broadcasting должны либо перестать сотрудничать с российскими СМИ, либо получить статус иностранного агента, как и МИА «Россия Сегодня», указала Захарова. 

«Под предлогом обеспечения защиты прав американских граждан от мнимого вмешательства России во внутриполитические процессы Вашингтон фактически блокирует работу российских СМИ в США», — считает официальный представитель МИД РФ. 

По мнению Захаровой, США таким образом борются с неугодными СМИ. Она призвала международное сообщество обратить внимание на проблему. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...