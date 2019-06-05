Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Вашингтон усиливает зачистку информационного поля, блокируя работу российских СМИ в Штатах. Об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в США состоялся суд по поводу компании RM Broadcasting (партнер МИА «Россия сегодня» и радио Sputnik USA). Суд обязал компанию зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Ее владелец Арнольд Феролито не исключил, что обжалует судебное решение, передают РИА Новости.

RM Broadcasting должны либо перестать сотрудничать с российскими СМИ, либо получить статус иностранного агента, как и МИА «Россия Сегодня», указала Захарова.

«Под предлогом обеспечения защиты прав американских граждан от мнимого вмешательства России во внутриполитические процессы Вашингтон фактически блокирует работу российских СМИ в США», — считает официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, США таким образом борются с неугодными СМИ. Она призвала международное сообщество обратить внимание на проблему.