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15:22   5 Июня 2019
Россия

Матвиенко поддержала идею введения гостиничного сбора в Петербурге

Матвиенко поддержала идею введения гостиничного сбора в Петербурге

Председатель Совета Федерации, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поддержала инициативу врио Беглова о введении гостиничного сбора.

«Гостиничный сбор — общемировая практика. Когда вы приезжаете в большинство стран — в Европу, Латинскую Америку, вы даже не замечаете, что гостиница вычитает определенную сумму из ваших платежей», — заявила спикер в кулуарах Ливадийского форума в Ялте.

Она добавила, что деньги от гостиничного сбора необходимо направить на развитие, реставрацию и восстановление памятников архитектуры и культуры Северной столицы, а также на развитие инфраструктуры города. По мнению главы СФ, необходимо должным образом организовать администрирование такого сбора и провести разъяснительную работу.

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Автор: Алла Ларионова
#матвиенко #совфед #петербург #гостиничный сбор

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