Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019
Глава государства Владимир Путин поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за согласие принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Речь об этом зашла на российско-китайских переговорах в среду, 5 июня.
«Дорогой друг, я хочу особенно Вас поблагодарить за Ваше согласие принять участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума», — сказал Путин.
Ранее президент РФ заявил, что беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Пекина эффективно используется для того, чтобы жители двух стран сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества для полноценного развития.
Путин принял в Кремле лидера Китая Си Цзиньпина, с которым уже завтра он отправится в Питер на экономический форум pic.twitter.com/TZA1PNijlL— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 5, 2019