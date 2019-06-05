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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

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15:33   5 Июня 2019
Весь мир

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Глава государства Владимир Путин поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за согласие принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Речь об этом зашла на российско-китайских переговорах в среду, 5 июня.

«Дорогой друг, я хочу особенно Вас поблагодарить за Ваше согласие принять участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума», — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Пекина эффективно используется для того, чтобы жители двух стран сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества для полноценного развития.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #си цзиньпин #китай #пмэф

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