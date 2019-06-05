Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Глава государства Владимир Путин поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за согласие принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Речь об этом зашла на российско-китайских переговорах в среду, 5 июня.

«Дорогой друг, я хочу особенно Вас поблагодарить за Ваше согласие принять участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума», — сказал Путин.