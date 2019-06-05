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15:22   5 Июня 2019
Россия

Почти три миллиона россиян пересекли финскую границу с начала 2019 года

Почти три миллиона россиян пересекли финскую границу с начала 2019 года

Представитель пограничной службы Финляндии в среду, 5 июня, сообщил, что с начала 2019 года границу пересекли 2,7 миллиона россиян, а это на семь процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По его словам, в январе-мае 2019 года провели более 3,5 миллиона пограничных проверок на сухопутной границе с РФ. Количество переходов увеличилось на 3,5 процента по сравнению с 2018 годом.

«Количество россиян, пересекающих границу Финляндии в целом, составило 2,7 миллиона человек, увеличившись на семь процентов», — отметили финские пограничники. 

Поезда перевезли 241 тысячу человек, что на 20,6 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из всех 11 пограничных переходов рост трафика наблюдался на девяти из них, включая самый загруженный КПП Нуйямаа (Брусничное), через который петербуржцы обычно ездят в финскую Лаппеенранту одним днем.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #финляндия #турпоток #пограничники

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