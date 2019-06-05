Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений Китая и РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и Китай получают много выгоды за счет очень крепких отношений. С таким мнением он выступил перед переговорами с китайским лидером Си Цзиньпином 5 июня.

Как передает ТАСС, президент отметил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня.

«Но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпинь прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Лидеры дружелюбно поприветствовали друг друга и направились в зал ордена Святой Екатерины. Там они побеседовали в узком формате.