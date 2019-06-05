Эксперты согласны с МИД РФ, поддержавшим назначение выборов в Судане

Российское Министерство иностранных дел одобрило принятое накануне переходным военным советом в Судане решение о начале формирования временного правительства и назначении всеобщих выборов на 2020 год – через девять месяцев.

Об этом сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства. Там же отмечалось, что Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации в Судане, а также был размещен призыв российских дипломатов к представителям африканской страны подходить к решению конфликтов ответственно и действовать исключительно с использованием дипломатических средств.

В то же время в МИД России отметили, что ситуация в Судане остается делом жителей страны и какое-либо давление извне, ультиматумы и вмешательство в происходящее совершенно недопустимы.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин, с которым интернет-издание «ПолитЭксперт» обсудило ситуацию в Судане и позицию МИД РФ, считает, что этой африканской стране необходимы настоящие. Свободные, демократические выборы, проведенные на основе многопартийности.

«Такая точка зрения есть и у нашей власти, и у дипломатов, она отвечает потребностям и реалистична», - сказал эксперт.

Также он отметил, что и в российском МИД согласны с тем, что пресечь кризис в Судане можно только при помощи такого демократичного подхода, поэтому важно, чтобы выборная компания там проходила серьезно и углубленно, чтобы у всех сил была возможность себя показать и проявить.

По словам Зинина, западные страны не перестают пытаться оказать давление на ситуацию в Судане и спровоцировать агрессию среди населения, с тем, чтобы добиться своих целей.

«Когда американцы начинают давить своими принципами, это может привести к плачевным результатам», - подчеркнул он.

В то же время, эксперт по Ближнему востоку, профессор МГУ Александр Вавилов в беседе с изданием назвал «совершенно правильным» принцип невмешательства в суданскую политическую ситуацию.

«Технократическое правительство как раз и призвано провести переходный период, чтобы от одной стадии перейти к другой, чтобы найти выходы и точки соприкосновения», - заявил он.

При этом Вавилов отметил, что поведение Запала в данной ситуации является вполне предсказуемым – чаше всего политики и дипломаты из США и Европы придерживаются манеры вмешательства и давления, им на руку «не погасить огонь», а разжечь конфликт еще больше.