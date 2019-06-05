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 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
15:19   5 Июня 2019
Весь мир

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка из Нидерландов, которая стала жертвой сексуальной насилия в подростковом возрасте, прибегла к эвтаназии. Об этом сообщает The Daily Mail в среду, 5 июня.

Отмечается, что из-за пережитого в 11 и 14 лет насилия девушка страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии. Она на протяжении нескольких лет лечилась в психиатрических клиниках. Врачи сделали ей смертельную инъекцию после того, как ей исполнилось 17 лет.

Согласно законодательству Нидерладов, с такого возраста можно использовать эвтаназию без разрешения родителей. О решении девушка написала в соцсетях. Родители не знали об этом, она оставила им и друзьям прощальные письма.

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Автор: Арсений Аскольский
#нидерланды #насилие #эвтаназия

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