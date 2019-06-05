Около 100 мигрантов устроили массовую драку в Боснии и Герцеговине

Мигранты в приемном центре на западе Боснии и Герцеговины устроили массовую драку, напав на прибывших на место происшествия стражей порядка. В результате потасовки ранения получили несколько человек, в числе которых трое полицейских. Также задержали 20 мигрантов, сообщило МВД Унско-санского кантона страны.

Массовая драка мигрантов в центре временного прием «Мирал» в городе Велика-Кладуша произошла в ночь со вторника на среду. В ней приняли участие порядка 100 человек. Они избивали друг друга, били стекла и крушили мебель. На место приехали полицейские наряды.