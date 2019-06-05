Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Украина вступит в НАТО, когда украинцы будут к этому готовы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет 5 июня РИА Новости.

По его словам, если говорить о курсе в НАТО, то это касается безопасности страны и армии.

«Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — заявил он.

Ранее украинский глава заявлял, что планирует провести голосование по вопросу вступления Украины в НАТО. Согласно военной доктрине Зеленского руководство армией не должно противоречить принципам и стандартам альянса. Также в документе сказано, что приоритетом в гособорнзаказе страны станут средства связи, разведки и противовоздушной обороны.

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перечислил ряд критериев, которые должна выполнить Украина. При этом эксперты считают, что на это уйдет много времени. По их меркам, Украина не вступит в альянс в ближайшие 20 лет.