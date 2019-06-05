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15:07   5 Июня 2019
Весь мир

Медведев призвал обсудить со Словакией подключение к «Северном потоку — 2»

Медведев призвал обсудить со Словакией подключение к «Северном потоку — 2»

Российский премьер Дмитрий Медведев считает, что необходимо найти взаимовыгодные варианты сотрудничества для подключения Словакии к «Северном потоку — 2». В среду, 5 июня, проходят переговоры с премьером республики Петером Пеллегрини.

Медведев отметил, что Россия понимает озабоченность Словакии по поводу того, что произойдет с транзитными доходами в случае исчезновения существующего транзитного сообщения и поставок из России в Европу через Украину.

В связи с этим премьер РФ призвал найти «взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу «Северный поток — 2».

«Такого рода обсуждения между нашими коллегами министрами уже ведутся, и сегодня об этом был разговор. Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнеров из Словакии в этом участвовать», — добавил Медведев.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #словакия #северный поток - 2

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