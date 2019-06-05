МИД РФ осудил новые санкции США против Кубы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ решительно осуждает новые санкции США против Кубы. Позицию она выразила на брифинге в среду, 5 июня.
США с 5 июня вводят новый пакет против Кубы. В частности, вводятся запреты на групповые поездки американцев на Кубу в рамках образовательных обменов, а также на заход пассажирских судов из США в кубинские порты.
«Мы решительно осуждаем усиление антикубинской блокады со стороны США», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, Москва считает, что «затягивание санкционной удавки вокруг Гаваны, прежде всего, бьет по интересам простых граждан». Кубинцы таким образом лишаются прав м свобод, которые, «казалось бы, так рьяно защищает Вашингтон».