Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

 Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

 Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
14:53   5 Июня 2019
Россия

МИД РФ осудил новые санкции США против Кубы

МИД РФ осудил новые санкции США против Кубы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ решительно осуждает новые санкции США против Кубы. Позицию она выразила на брифинге в среду, 5 июня.

США с 5 июня вводят новый пакет против Кубы. В частности, вводятся запреты на групповые поездки американцев на Кубу в рамках образовательных обменов, а также на заход пассажирских судов из США в кубинские порты.

«Мы решительно осуждаем усиление антикубинской блокады со стороны США», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Москва считает, что «затягивание санкционной удавки вокруг Гаваны, прежде всего, бьет по интересам простых граждан». Кубинцы таким образом лишаются прав м свобод, которые, «казалось бы, так рьяно защищает Вашингтон».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#захарова #сша #санкции #куба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...