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14:49   5 Июня 2019
Весь мир

Следующий американский грузовой корабль Dragon отправят на МКС в июле

Следующий американский грузовой корабль Dragon отправят на МКС в июле

Представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в среду, 5 июня, сообщил, что очередной американский грузовой корабль Dragon компании SpaceX запустят к Международной космической станции в июле. В понедельник, 3 июня, в Тихом океане приводнился корабль Dragon, который прилетел на МКС в мае. 

По информации NASA, следующий корабль Dragon отправят в июле на МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал, который расположен в штате Флорида. Предварительно, пуск наметили на 21 июля.

С 2012 по 2019 годы к Международной космической станции отправили 18 американских грузовых кораблей Dragon, которые создала компания SpaceX. Сейчас на борту МКС находятся россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинина, американцы Энн Макклейн, Ника Хейг и Кристина Кук, а также канадец Давид Сен-Жак.

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Автор: Анатолий Кубарев
#nasa #мкс #spacex #dragon

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