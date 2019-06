Следующий американский грузовой корабль Dragon отправят на МКС в июле

Представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в среду, 5 июня, сообщил, что очередной американский грузовой корабль Dragon компании SpaceX запустят к Международной космической станции в июле. В понедельник, 3 июня, в Тихом океане приводнился корабль Dragon, который прилетел на МКС в мае.

По информации NASA, следующий корабль Dragon отправят в июле на МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал, который расположен в штате Флорида. Предварительно, пуск наметили на 21 июля.

С 2012 по 2019 годы к Международной космической станции отправили 18 американских грузовых кораблей Dragon, которые создала компания SpaceX. Сейчас на борту МКС находятся россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинина, американцы Энн Макклейн, Ника Хейг и Кристина Кук, а также канадец Давид Сен-Жак.

Dragon returns to Earth after its four-week stay at the @space_station, completing SpaceX’s seventeenth flight to and from the ISS and sixth with a flight-proven spacecraft pic.twitter.com/q266ZKeC3N