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14:38   5 Июня 2019
Россия

Матвиенко назвала русофобов из Украины и Польши виновными за кризис в ПАСЕ

Матвиенко назвала русофобов из Украины и Польши виновными за кризис в ПАСЕ

Русофобы из Украины, Прибалтики и Польши инициировали кризис в ПАСЕ. Такого мнения придерживается глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает 5 июня РИА Новости. 

«Доверие к ПАСЕ подорвал тот кризис, затянувшийся, который был собственно и инициирован оголтелыми русофобами Украины, Прибалтики, Польши – нашими в кавычках друзьями…», — заявила Матвиенко. 

Она также подчеркнула, что кризис настолько усугубился, что «мог привести к развалу СЕ как паневропейской международной структуры». 

Матвиенко добавила, что в ПАСЕ уже начали делать шаги для исправления ситуации. 

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что после приглашения России участвовать в июньской сессии ПАСЕ Совет Европы ослабнет и потеряет кредит доверия. По его мнению, такое решение можно сравнить со смягчением наказания — с тюремного на условное. 

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ подготовили резолюцию, где сказано, что российская делегация должна участвовать в июньской сессии. Также предлагается запретить лишать права голоса, права выступать и быть представленным в Ассамблее. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #матвиенко #пасе #политика #совет европы

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