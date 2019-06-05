Русофобы из Украины, Прибалтики и Польши инициировали кризис в ПАСЕ. Такого мнения придерживается глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает 5 июня РИА Новости.

«Доверие к ПАСЕ подорвал тот кризис, затянувшийся, который был собственно и инициирован оголтелыми русофобами Украины, Прибалтики, Польши – нашими в кавычках друзьями…», — заявила Матвиенко.

Она также подчеркнула, что кризис настолько усугубился, что «мог привести к развалу СЕ как паневропейской международной структуры».

Матвиенко добавила, что в ПАСЕ уже начали делать шаги для исправления ситуации.

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что после приглашения России участвовать в июньской сессии ПАСЕ Совет Европы ослабнет и потеряет кредит доверия. По его мнению, такое решение можно сравнить со смягчением наказания — с тюремного на условное.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ подготовили резолюцию, где сказано, что российская делегация должна участвовать в июньской сессии. Также предлагается запретить лишать права голоса, права выступать и быть представленным в Ассамблее.