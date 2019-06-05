Зеленский пообещал украинцам провести референдум о вступлении  НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет вынесен на всенародный референдум, когда жители страны буду к этому готовы.

Об этом в среду в интервью телеканалу «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Брюсселе.

«Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО», - сказал украинский лидер журналистам.

Также глава государства отметил, что стратегический курс Украины на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс закреплен в Конституции и остается неизменным.

По словам Зеленского приверженность данному курсу является общим выбором: