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14:55   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский пообещал украинцам провести референдум о вступлении  НАТО

Зеленский пообещал украинцам провести референдум о вступлении  НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет вынесен на всенародный референдум, когда жители страны буду к этому готовы.

Об этом в среду в интервью телеканалу «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Брюсселе.

«Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО», - сказал украинский лидер журналистам.

Также глава государства отметил, что стратегический курс Украины на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс закреплен в Конституции и остается неизменным.

По словам Зеленского приверженность данному курсу является общим выбором:

«Это наш выбор и наш курс. Я всегда говорил, что у нас курс в Европу, это закреплено в Конституции Украины. А курс в НАТО – это, прежде всего, безопасность Украины и уровень нашей армии», - подчеркнул он.

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Автор: Александр Люблинский
#референдум #нато #украинцы #зеленский

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