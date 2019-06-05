Выборы главы Астраханской области состоятся 8 сентября

Выборы губернатора Астраханской области состоятся, как и запланировано, в единый день голосования 8 сентября этого года, отставка временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Морозова и назначение нового врио никак не влияют на сроки. Об этом заявил РИА Новости член Центризбиркома России Евгений Шевченко в среду, 5 июня.

Ранее в среду российский лидер Владимир Путин в среду принял отставку Морозова, а также назначил на место врио области Игоря Бабушкина, сообщила пресс-служба Кремля.