Главы МИД РФ и Мали встретятся 10 июня в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду, 5 июня, сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с малийским коллегой Камиссой Камара 10 июня в Москве. По ее словам, главы МИД обсудят пути активизации российско-малийского сотрудничества.

«С 9 по 10 июня в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали», — добавила Захарова.

Сергей Лавров и Камисса Камара обсудят политическую, торгово-экономическую и гуманитарную области, особое внимание уделят перспективам развития делового партнерства РФ и Мали. Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и африканской повестки дня. Министры сделают акцент на вопросах поддержания мира и стабильности в Африке, а также на проблемах противодействия терроризму и экстремизму.