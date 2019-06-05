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14:42   5 Июня 2019
Весь мир

МИД РФ считает, что США пытаются усилить напряженность в Арктике

МИД РФ считает, что США пытаются усилить напряженность в Арктике

США пытаются превратить Арктику в театр военных действий, усилив там напряженность. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Ранее Болтон заявил, что Штаты собираются бросить вызов России в Арктике.

Захарова подчеркнула, что это говорит о наметившемся изменении американского подхода к этому региону.

«Видимо, судя по такой воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий и, как мы понимаем, на эскалацию напряженности», — сказала она.

Ранее Болтон уже выступал с подобными заявлениями по Арктике. Например, по его словам, Вашингтон собирается в скором времени установить постоянное присутствие в регионе, когда будут построены новые американские ледоколы. Он также отметил, что береговая охрана США «сделает первый шаг в восстановлении лидерства Америки в Арктике, которому долгое время не придавали значения». 

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #арктика #мид рф #болтон

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