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14:13   5 Июня 2019
Россия

Путин сменил главу Астраханской области

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба Кремля. Он исполнял обязанности губернатора региона с сентября 2018 года.

Теперь врио области распоряжением президента РФ стал Игоря Бабушкина.

Карьера Бабушкина стартовала в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. С 2013 он работал на посту заместителя руководителя Росимущества. Спустя пять лет Бабушкин стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #губернатор #астраханская область

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