Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба Кремля. Он исполнял обязанности губернатора региона с сентября 2018 года.

Теперь врио области распоряжением президента РФ стал Игоря Бабушкина.

Карьера Бабушкина стартовала в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. С 2013 он работал на посту заместителя руководителя Росимущества. Спустя пять лет Бабушкин стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.