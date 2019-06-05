Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

Депутат Госдумы Виталий Милонов посмотрел новый клип группы клип «Ленинград» на песню «i_$uss», где девушка «под марочкой» видит Иисуса в ночном клубе. Видео парламентарию ожидаемо не понравилось. Более того, и так обычно красноречивый Милонов в этот раз был особенно яростен в формулировках.

«Шнуров может сколько угодно лить помои на большинство нашего населения. Самое главное, что многие из тех, кто считает себя верующими, будут радоваться этим помоям, вокальной копрофилией страдать!», — возмутился депутат.

Обращение к зрителям в начале клипа, в котором его создатели утверждают, что не хотят роликом оскорбить чувства верующих или разжечь ненависть к представителям какой-либо религиозной или социальной группы, а клип - лишь сатирическое художественное произведение, не уменьшили гнев Милонова. Он предложил снять нечто подобное, но в отношении атеистов.

«А если то же самое, абсолютно в тех же интонациях сказать, но про атеистов? С тем же самым предупреждением? Будет вселенского масштаба скандал! И Навальный будет писать жалобы и ябедничать вместе с Резником (депутат ЗакСа Петербурга от «Партии РОСТа» — прим.ред), заикой Вишневским (депутат питерского ЗакСа от партии «Яблоко» — прим.ред.), будут требовать незамедлительно посадить, уничтожить этих гомофобов, этих антитолерантных людей. Евгения Альбац будет размазывать по микрофону буквально через полчаса: посмотрите на кровавый режим, который растерзал художника Павленского! Сегодня они пришли за геями. Завтра придут за евреями, крымскими татарами, армянами. Ну то есть набор каких-то глупых клише. Конечно, все эти лево-либеральные заики совершенно не хотят видеть то же самое в отношении себя», — разразился Милонов.

Ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе отказался комментировать «Политике Сегодня» новый клип «Ленинграда». Тем временем видео на YouTube за неполные сутки набрало почти миллион просмотров.