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14:17   5 Июня 2019
Россия

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

 

Депутат Госдумы Виталий Милонов посмотрел новый клип группы клип «Ленинград» на песню «i_$uss», где девушка «под марочкой» видит Иисуса в ночном клубе. Видео парламентарию ожидаемо не понравилось. Более того, и так обычно красноречивый Милонов в этот раз был особенно яростен в формулировках.

«Шнуров может сколько угодно лить помои на большинство нашего населения. Самое главное, что многие из тех, кто считает себя верующими, будут радоваться этим помоям, вокальной копрофилией страдать!», — возмутился депутат.  

Обращение к зрителям в начале клипа, в котором его создатели утверждают, что не хотят роликом оскорбить чувства верующих или разжечь ненависть к представителям какой-либо религиозной или социальной группы, а клип - лишь сатирическое художественное произведение, не уменьшили  гнев Милонова. Он предложил снять нечто подобное, но в отношении атеистов. 

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

«А если то же самое, абсолютно в тех же интонациях сказать, но про атеистов? С тем же самым предупреждением? Будет вселенского масштаба скандал! И Навальный будет писать жалобы и ябедничать вместе с Резником (депутат ЗакСа Петербурга от «Партии РОСТа» — прим.ред), заикой Вишневским (депутат питерского ЗакСа от партии «Яблоко» — прим.ред.),  будут требовать незамедлительно посадить, уничтожить этих гомофобов, этих антитолерантных людей.  Евгения Альбац будет размазывать  по микрофону буквально через  полчаса: посмотрите на кровавый режим, который растерзал  художника Павленского!  Сегодня они пришли за геями. Завтра  придут за евреями, крымскими татарами, армянами. Ну то есть набор каких-то глупых клише. Конечно, все эти лево-либеральные заики совершенно не хотят  видеть то же самое в отношении себя», — разразился Милонов. 

Ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе отказался комментировать «Политике Сегодня» новый клип «Ленинграда». Тем временем видео на YouTube за неполные сутки набрало почти миллион просмотров. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #милонов #ленинград #общество #шнуров

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