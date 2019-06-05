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 Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

14:08   5 Июня 2019
Весь мир

Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Японская служба безопасности на море совместно с полицией изъяли крупнейшую партию синтетических наркотиков из моторного катера в префектуре Сидзуока. Об этом сообщает агентство Kyodo в среду, 5 июня.

По данным издания, на черном рынке стоимость груза может достигать 60 миллиардов иен (примерно 556 миллионов долларов). Вес партии — 800 килограммов. По подозрению в контрабанде задержаны семеро, включая граждан Китая. Вину они отрицают. Не исключено, что за этим стоит крупный международный наркокартель

Ранее самый большой груз контрабанды был перехвачен в порту города Наха в 2016 году. Тогда полиция Японии выявила почти 600 килограммов синтетических наркотиков.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #наркотики #контрабанда

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