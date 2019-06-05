Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

 Путин сменил главу Астраханской области

Путин сменил главу Астраханской области
Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

 Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году
МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

 Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

 Путин сменил главу Астраханской области

Путин сменил главу Астраханской области
Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

 Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году
МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

 Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

14:01   5 Июня 2019
Весь мир

Девочка выжила после падания лифта с 19 этажа в Китае

Девочка выжила после падания лифта с 19 этажа в Китае

Девятилетняя девочка пролетела в сломанном лифте девятнадцать этажей в китайском городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун, оставшись жива и не получив никаких увечий. Видео с камеры наблюдения лифта распространили многочисленные СМИ, а также пользователи соцсетей.

 

Инцидент произошел 28 мая во второй половине дня, когда девочка воспользовалась лифтом при возвращении домой с занятий. Все пассажиры лифта покинули кабину, и когда двери закрылись на 19 этаже, в нем остался только ребенок.

Неожиданно лифт на высокой скорости рухнул. На первом этаже лифт резко остановился, девочка нажала на кнопку открытия дверей и спокойно его покинула.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#происшествия #видео #китай #лифт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...