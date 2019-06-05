Девочка выжила после падания лифта с 19 этажа в Китае

Девятилетняя девочка пролетела в сломанном лифте девятнадцать этажей в китайском городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун, оставшись жива и не получив никаких увечий. Видео с камеры наблюдения лифта распространили многочисленные СМИ, а также пользователи соцсетей.

Инцидент произошел 28 мая во второй половине дня, когда девочка воспользовалась лифтом при возвращении домой с занятий. Все пассажиры лифта покинули кабину, и когда двери закрылись на 19 этаже, в нем остался только ребенок.

Неожиданно лифт на высокой скорости рухнул. На первом этаже лифт резко остановился, девочка нажала на кнопку открытия дверей и спокойно его покинула.