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14:25   5 Июня 2019
Россия

Пьяные Яшин и Соболь бросались едой на дне рождения Навального

Пьяные Яшин и Соболь бросались едой на дне рождения Навального

Блогер Алексей Навальный во вторник, 4 июня, с размахом отметил свой 43-й день рождения в лофте ExitLoft, расположенном в одном из бизнес-центров на юго-востоке Москвы. Некоторые из его ближайших соратников пришли на праздник уже нетрезвые.

Торжество началось в 19.00, но даже спустя полтора часа в лофт все еще тянулись друзья и близкие блогера. Лица у многих были безрадостными, будто визит был в добровольно-принудительном порядке, пишет Федеральное агентство новостей.

За полтора часа до начала праздника супруга навального Юлия привезла украшения и декорации и внесла их через заднюю дверь. Сотрудники ФБК помогли занести непрозрачные пакеты, в которых, вероятно, был алкоголь. Однако некоторые из гостей пришли уже нетрезвые, пишет агентство.

Например, адвокат ФБК Александр Головач шел на празднество с полупустой бутылкой алкоголя в руках. Депутат Красносельского района Илья Яшин прогулялся пьяной походкой с бутылкой виски вдоль всего бизнес-центра.

Около 30 человек собрались сразу на двух этажах лофта, причем был организован и выход на крышу. После выпитого алкоголя гости начали громко петь, несмотря на будний день и поздний вечер, пишет ФАН.

Навальный с размахом отметил день рождения, устроив пьяный дебош

Одна из сотрудниц лофта рассказала агентству, как в какой-то момент гости начали себя неадекватно вести, хамить и бросаться едой. Среди них - Яшин, Соболь и сам Навальный. 

«Мы несколько раз подходили к ним с просьбой успокоится. В ответ только маты и фразы: «Навальный может гулять как хочет». Это было мерзко», — сказала девушка, добавив, что один из друзей блогера попытался от нее откупиться.

Вакханалии удалось избежать чудом. По словам сотрудницы лофта, спутники Навального были уверены в своей безнаказанности и не боялись даже полиции.

Ближе к полуночи гости начали расходиться. Некоторых слегка пошатывало, а кто-то едва стоял на ногах, пишет ФАН. Например, юрист ФБК Любовь Соболь не могла даже отвечать на простейшие вопросы журналистов и запиналась, когда шла к такси.

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #общество #фбк #соболь

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