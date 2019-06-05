МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

Представитель германского Министерства иностранных дел Райнер Бройль в ходе брифинга прокомментировал очередные требования Греции по выплате военных репараций и компенсации ущерба от двух мировых войн, заявив, что вопрос о репарациях в ФРГ закрыт.

Ранее МИД Греции сообщил о том, что греческий посол в Берлине передал внешнеполитическому ведомству ФРГ ноту, в которой Афины обратились к немецким властям с призывом приступить к переговорам и урегулировать до сих пор нерешенный вопрос возврата оккупационного займа и нелегально вывезенных из Греции культурных и археологических ценностей, а также возмещения за страдания жертв германской оккупации и их потомков. Как уточнили в ведомстве, Греция считает, что Германия должна выплатить ей 320 миллиардов евро.

Бройль, комментируя эти требования на брифинге в среду, заявил:

«Спустя более чем 70 лет после окончания войны и более 25 лет после подписания договора «2+4» вопрос о репарациях закрыт с правовой и политической точки зрения».

Ранее в мае текущего года вопрос военных репараций от Германии за события Второй мировой войны подняла Польша. По словам главы польской группы по военным репарациям Аркадиуша Муларчика, сумма германских компенсаций ущерба, нанесенного Польше в годы Второй мировой войны превышает триллион долларов. А перед этим президент Польши Анджей Дуда говорил, что тема военных репараций от Германии до сих пор не закрыта.