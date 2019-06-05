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13:24   5 Июня 2019
Россия

Гендиректор «Шереметьево»​​​​​​​ озвучил причины проблем с багажом

Гендиректор «Шереметьево»​​​​​​​ озвучил причины проблем с багажом

 

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту «Шереметьево» в Москве возникли по причине изменений в технологии процесса и неверных расчетов. Об этом рассказал журналистам гендиректор авиагавани Михаил Василенко.

С пятницы в воздушной гавани начались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба «Шереметьево» заверяет, что ситуация с выдачей багажа разрешится к концу этого месяца.

«Мы переделали технологию и поняли  — нам нужны другие люди, и больше людей», — отметил Василенко.

Также генеральный директор аэропорта подчеркнул, что в «Шереметьево» удалось локализовал проблему. Сейчас, по его словам, все работает «практически в штатном режиме». Также Василенко принес извинения всем, кто испытал трудности с получением багажа в аэропорту в эти дни.

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Автор: Алла Ларионова
#шереметьево #общество #багаж

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