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15:06   5 Июня 2019
Весь мир

Милонов вступился за мэра городка в США, предложившего убивать геев

Милонов вступился за мэра городка в США, предложившего убивать геев

Депутат Госдумы Виталий Милонов вступился за мэра маленького шахтерского городка Карбон Хилл в штате Алабама  (США) Марка Чемберса, который в Facebook написал, что без уничтожения геев не получится изменить нынешнюю ситуацию в обществе. В беседе с «Политикой Сегодня» российский парламентарий предположил, что американский чиновник высказал такую радикальную меру из-за того, что его довели до ручки. 

«Его просто довели до ручки эти беснующиеся орды содомитов, которые устраивают марши по Америке. Конечно, это радикальная точка зрения. Но, я думаю, что он имел в виду уничтожение ультра-левой либеральной идеологии,  которая является главной идеологией всех этих меньшинств и прочее. Дело не в сексуальной ориентации. Дело в системе ложных антиобщественных ценностей, апологетами которых они являются. Видя эту радикальную феминизацию, марши секс-меньшинств и прочее, нормальные американские жители, которые, как правило, религиозные, консервативные люди, находятся в шоке», — считает Милонов.  

Депутат уверен, что сейчас притеняются права тех, кто выступает за традиционные ценности. 

«У них нет никакого права, несмотря на декламируемую демократию,  высказать свою точку зрения. Моментально любой человек подвергается жесточайшим репрессиям. То, что в США можно говорить почти на официальном уровне в отношении верующих людей, оказывается нельзя говорить в отношении представителей этой секты, которая сейчас побеждает в Америке», —  говорит Виталий Милонов. 

Марк Чемберс, с 2014 года возглавляющий Карбон Хилл, в котором чуть больше двух тысяч жителей, разместил на своей странице в Facebook картинку с надписью  «Мы живем в обществе, в котором гомосексуалы читают нам мораль, трансвеститы читают лекции о биологии человека, детоубийцы — о правах человека, а социалисты — об экономике». Чиновник добавил комментарий от себя: «Я знаю, что так говорить плохо, но без их уничтожения нет способа исправить это».

Милонов вступился за мэра городка в США, предложившего убивать геев

Пост вскоре Чемберс удалил, но его успели прочитать многие. Местные правозащитники потребовали его отставки. Чиновнику пришлось извиняться.   

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Автор: Мария Владимирова
#сша #милонов #общество #весь мир #геи #алабама

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