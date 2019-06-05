Медведев поручил Минфину подписать соглашение с КНР о расчетах в нацвалютах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду, 5 июня, поручил министерству финансов подписать соглашение с Пекином о расчетах и платежах в национальных валютах. Согласно распоряжению правительства, рассчитываться, платить за товары и услуги между российским и китайскими субъектами можно в рублях и юанях.

«Выбор валюты платежа и способа расчетов нужно согласовать с хозяйствующими субъектами РФ и КНР», — гласит первая статья соглашения.

Россия и Китай активно продвигают использование национальных валют во взаимной торговле и финансировании, чтобы создать благоприятные условия для инвестиций. Кроме того, Москва и Пекин поддержат банки не только в присоединении к платежным системам РФ и КНР, но и при осуществлении трансграничных переводов, в том числе в нацвалютах.

Стороны согласились принимать необходимые меры по устранению барьеров для расчетов в нацвалютах и по обеспечению стандартных расчетов юридических и физических лиц.