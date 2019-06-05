Мэр Омска упала в лужу во время обхода города
Мэр Омска Оксана Фадина, совершая обход городских улиц, пыталась перепрыгнуть через лужу, но споткнулась и упала в грязь. Об этом сообщает «Город 55». Онлайн-трансляцию рейда вел сайт регионального правительства. Также видеозапись с падением Фадиной появилось в Twitter-аккаунте телеканала НТВ.
Мэр Омска Оксана Фадина решила проверить, как там поживает ее город, и во время обхода аварийного дома упала в грязную лужу. Все это показали омичам в прямом эфире, но потом пресс-служба мэра удалила видео. Но мы-то с вами знаем, что из Интернета так просто ничего не удалишь pic.twitter.com/lD7na40y2a— НТВ (@ntvru) June 5, 2019
Инцидент произошел в среду, 5 июня, на улице 20-го Партсъезда.
«Дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится», — заявила после падения Фадина, подчеркнув, что эта ситуация «показательная», так как теперь возникают вопросы по состоянию придомовых территорий.