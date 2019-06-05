Мэр Омска упала в лужу во время обхода города

Мэр Омска Оксана Фадина решила проверить, как там поживает ее город, и во время обхода аварийного дома упала в грязную лужу. Все это показали омичам в прямом эфире, но потом пресс-служба мэра удалила видео. Но мы-то с вами знаем, что из Интернета так просто ничего не удалишь pic.twitter.com/lD7na40y2a