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13:05   5 Июня 2019
Медиа

Мэр Омска упала в лужу во время обхода города

Мэр Омска упала в лужу во время обхода города

Мэр Омска Оксана Фадина, совершая обход городских улиц, пыталась перепрыгнуть через лужу, но споткнулась и упала в грязь. Об этом сообщает «Город 55». Онлайн-трансляцию рейда вел сайт регионального правительства. Также видеозапись с падением Фадиной появилось в Twitter-аккаунте телеканала НТВ.

Инцидент произошел в среду, 5 июня, на улице 20-го Партсъезда.

«Дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится», — заявила после падения Фадина, подчеркнув, что эта ситуация «показательная», так как теперь возникают вопросы по состоянию придомовых территорий.

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Автор: Алла Ларионова
#мэр #омск #лужа #фадина

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