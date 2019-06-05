Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал главе МИД страны Павлу Климкину остаться на посту министра иностранных дел, однако тот отказался. Об этом сообщает телеканал «1+1».
Президент Украины назвал Климкина профессиональным дипломатом.
«Я предлагал ему остаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику», — сказал он.
Климкин являлся министром иностранных дел с 2014 года. После избрания Зеленского он подал в отставку. Позже он объявил, что собирается в качестве самовыдвиженца принять участие в выборах в Раду 21 июля.
Климкин добавил, что «новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее обществу и реализовать вместе с командой».