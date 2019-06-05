Воздушный шар потерпел крушение в Германии, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в результате крушения воздушного шара на западе ФРГ в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

О происшествии в среду сообщает местная полиция, разместив информацию на портале Presse Portal.

Как отмечается, воздушный шар, на борту которого находились десять человек, приземляясь поблизости от города Марсберг, неожиданно начал снижаться по спирали, после чего упал на землю и перевернулся несколько раз. Двое из находившихся в корзине людей получили тяжелые травмы – «угрожающие жизни». Точное число пострадавших не приводится

ЧП произошло во вторник вечером, к настоящему времени местная полиция приступила к расследованию причин крушения.