Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

 Путин сменил главу Астраханской области

Путин сменил главу Астраханской области
Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

 Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году
МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

 Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

Милонов почувствовал себя облитым помоями после просмотра нового клипа «Ленинграда»

 Путин сменил главу Астраханской области

Путин сменил главу Астраханской области
Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

 Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году
МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

МИД Германии заявил, что вопрос о военных репарациях закрыт

 Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

Полиция Японии изъяла 800 килограммов наркотиков

13:27   5 Июня 2019
Весь мир

Воздушный шар потерпел крушение в Германии, есть пострадавшие

Воздушный шар потерпел крушение в Германии, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в результате крушения воздушного шара на западе ФРГ в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

О происшествии в среду сообщает местная полиция, разместив информацию на портале Presse Portal.

Как отмечается, воздушный шар, на борту которого находились десять человек, приземляясь поблизости от города Марсберг, неожиданно начал снижаться по спирали, после чего упал на землю и перевернулся несколько раз. Двое из находившихся в корзине людей получили тяжелые травмы – «угрожающие жизни». Точное число пострадавших не приводится

ЧП произошло во вторник вечером, к настоящему времени местная полиция приступила к расследованию причин крушения.

Воздушный шар потерпел крушение в Германии, есть пострадавшие

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#германия #фрг #крушение #пострадавшие #воздушныйшар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...