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12:57   5 Июня 2019
Россия

Глава РЭО заявил, что для отрасли обращения с отходами нужны инвесторы и инфраструктура

Глава РЭО заявил, что для отрасли обращения с отходами нужны инвесторы и инфраструктура

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в России нужно создать экономическую модель и условия, чтобы в отрасль обращения с отходами приходили крупные инвесторы. Мнением он поделился на ПМЭФ-2019 в среду, 5 июня.

По его словам, отрасль нужно развивать более полноценно, в том числе со стороны региональных операторов. Основная задача отрасли — это создание инфраструктуры, приводит «360» слова главы РЭО.

«Если мы задумываемся относительно того, как разделять фракции, мы должны понимать, что в регионе должны существовать современные сортировочные комплексы», — уверен Буцаев.

Он также указал, что инфраструктуру необходимо создать в «достаточно в короткие сроки». Буцаев напомнил, что на Западе такие задачи решались десятилетиями.

Мнение главы РЭО поддержал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что сейчас речь идет о создании новой отрасли по обращению с отходами. Ранее ничего подобного не создавалось.

«И сегодня есть понимание в необходимости такой работы у всех, начиная от президента, министров, губернаторов, глав муниципалитетов, депутатов Госдумы», — уверен министр.

Перед пленарным заседанием Кобылкин посетил выставочный стенд РЭО и узнал. как в России внедряют принципа раздельного сбора мусора.

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Автор: Арсений Аскольский
#инфраструктура #пмэф #буцаев #рэо

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