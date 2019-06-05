Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Участники Совета министров обороны стран СНГ обсудили планы по развитию военного сотрудничества, в частности, по применению беспилотников и проведению совместных учений с боевой стрельбой. Заседание совета проходит в среду, 5 июня, в Анапе.

Председатель совета, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на заседании удалось проанализировать военно-политическую обстановку в мире, обсудить ситуацию на южных границах Содружества и в Сирии.

По его итогам «одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, поддержаны основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации, согласованы совместные мероприятия на 2020 год».

Шойгу отметил, что был принят ряд решений о проведении совместных учений с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО и организации Третьих Военно-спортивных игр, которые будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.