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12:50   5 Июня 2019
Весь мир

Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Участники Совета министров обороны стран СНГ обсудили планы по развитию военного сотрудничества, в частности, по применению беспилотников и проведению совместных учений с боевой стрельбой. Заседание совета проходит в среду, 5 июня, в Анапе.

Председатель совета, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на заседании удалось проанализировать военно-политическую обстановку в мире, обсудить ситуацию на южных границах Содружества и в Сирии.

По его итогам «одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, поддержаны основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации, согласованы совместные мероприятия на 2020 год».

Шойгу отметил, что был принят ряд решений о проведении совместных учений с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО и организации Третьих Военно-спортивных игр, которые будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Автор: Виктория Разумовская
#шойгу #снг #армия и опк

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