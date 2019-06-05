Более тысячи человек в Запорожской области остались без света

Представитель «Запорожьеоблэнерго» в среду, 5 июня, сообщил, что аварийно-ремонтные бригады компании ликвидируют последствия непогоды. По его словам, вследствие неблагоприятных погодных условий — мощных ливней, которые сопровождались грозами и порывистым ветром, в Запорожской области частично обесточили три населенных пункта. Более тысячи человек остались без света.

«Без энергоснабжения остались 1100 абонентов города Запорожье, чье питание осуществляется от подстанции «Больничная», расположенной в Коммунарском районе», — уточнили в компании.

Также без света остались девять абонентов села Софиевка Вольнянского района и два абонента села Максимовка Новониколаевского района. Аварийно-ремонтные бригады «Запорожьеоблэнерго» устраняют неполадки. Работы продлятся до полного восстановления энергоснабжения.

Ранее пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям информировала, что около 180 населенных пунктов в семи областях страны остались без света из-за непогоды​​​.