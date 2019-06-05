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12:54   5 Июня 2019
Россия

Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ножом Никите Белянкину

Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ножом Никите Белянкину

СК РФ установил, кто из участников драки в подмосковном Красногорске нанес смертельное ранение бывшему спецназовцу ГРУ, участнику боевых действий в Сирии Никиты Белянкину, и предъявил ему обвинение в убийстве.

Об этом в среду 5 июня сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение», - заявила она.

Напомним: 24-летний бывший спецназовец Никита Белянкин был убит ударом ножа в сердец в ночь на воскресенье, когда он вступился за избиваемого толпой молодого человека.

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Автор: Александр Люблинский
#убийство #следствие #обвинение #скрф #белянкин

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