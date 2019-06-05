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Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

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12:33   5 Июня 2019
Россия

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, который продлится три дня. Самолет председателя КНР сел в аэропорту «Внуково» в 12:00 мск. В программе визита предусмотрена встреча с российским главой Владимиром Путиным в Кремле.

Си Цзиньпин пробудет в России с 5 по 7 июня. Текущий визит — первый после его избрания на пост председателя КНР в марте 2018 года. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы энергетики, проект широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета, а также торгово-экономические отношения, космос и инфраструктуру.

Более широкие темы, которые затронут на переговорах — сопряжение строительства ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь» и ситуация на Корейском полуострове. В ходе визита стороны подпишут около 30 документов.

Си Цзиньпин также поучаствует в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве почетного гостя и выступит на пленарной сессии.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #си цзиньпин #китай

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