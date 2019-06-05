В Василеостровском районном суде в среду, 5 июня, должно было пройти слушание по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Олега Глущенко к депутату петербургского ЗакСа Максиму Резнику. В прошлый раз не явился сам Резник, а теперь на заседание не явилась и его адвокат, передает ФАН.

В результате слушание пришлось отложить. Самого депутата тоже не было.

Глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко подал в суд на Резника из-за оскорбительных высказываний в свой адрес. Бизнесмен считает, что эти нападки связаны с желанием парламентария легко заработать популярность с помощью скандала. Также ранее Глущенко заявил, что все полученные после суда от депутата деньги он намерен направить на помощь людям при расселении из «хрущевок».

Положение депутата петербургского ЗакСа усугубляет и наркоскандал, в который тот попал после первомайского шествия. Сначала ряд вопросов вызвало его провокационное поведение на шествии, а потом и ряд роликов, на которых запечатлен Резник, употребляющий марихуану.