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 Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе

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12:20   5 Июня 2019
Россия

Адвокат депутата Резника не явилась в суд

Адвокат депутата Резника не явилась в суд

В Василеостровском районном суде в среду, 5 июня, должно было пройти слушание по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Олега Глущенко к депутату петербургского ЗакСа Максиму Резнику. В прошлый раз не явился сам Резник, а теперь на заседание не явилась и его адвокат, передает ФАН.

В результате слушание пришлось отложить. Самого депутата тоже не было.

Глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко подал в суд на Резника из-за оскорбительных высказываний в свой адрес. Бизнесмен считает, что эти нападки связаны с желанием парламентария легко заработать популярность с помощью скандала. Также ранее Глущенко заявил, что все полученные после суда от депутата деньги он намерен направить на помощь людям при расселении из «хрущевок».

Положение депутата петербургского ЗакСа усугубляет и наркоскандал, в который тот попал после первомайского шествия. Сначала ряд вопросов вызвало его провокационное поведение на шествии, а потом и ряд роликов, на которых запечатлен Резник, употребляющий марихуану. 

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Автор: Алла Ларионова
#суд #петербург #резник #глущенко

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