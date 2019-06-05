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12:24   5 Июня 2019
Россия

Петербургские активисты собирают подписи за отставку депутата Резника

Петербургские активисты собирают подписи за отставку депутата Резника

Активисты в Петербурге выступили за трезвость городского парламента и проводят одиночные пикеты у Мариинского дворца и Гостиного двора. Они собирают подписи за лишение Максима Резника мандата депутата Заксобрания.

Петербуржцы уверены, что депутатов, которых уличили в употреблении запрещенных средств, следует лишать полномочий, поскольку они не соответствуют занимаемой должности.

Напомним, Максим Резник оказался в центре скандала 1 мая. На праздничном шествии депутат вел себя неадекватно, выкрикивал лозунги, несмотря на запрет.

Позже «Невские новости» опубликовали видео, на котором Резник курит на общем балконе папиросу. Предположительно, это наркотики. Его коллеги по депутатскому корпусу неоднократно призывали его сдать тест на наркотики, также инициативу поддержала Международная Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (МАБНН).

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #резник

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