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РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

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12:34   5 Июня 2019
Россия

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Об этом на пленарной сессии ПМЭФ «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами» рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, передает в среду «360».

Речь идет о 89-м федеральном законе «Об отходах производства и потребления», изменения в который вступили в силу с начала этого года. Они определяют реформу в сфере обращения с коммунальными отходами. Изменения, которые проработали в РЭО и Минприроды, помогут устранить возможные пробелы в действующем в настоящее время законодательстве. Кроме того, ведение новых понятий сделает сферу гораздо понятней и позрачней.

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) создали после указа президента РФ Владимира Путина от 14 января. 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #минприроды #отходы #рэо

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