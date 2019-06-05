РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Об этом на пленарной сессии ПМЭФ «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами» рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, передает в среду «360».

Речь идет о 89-м федеральном законе «Об отходах производства и потребления», изменения в который вступили в силу с начала этого года. Они определяют реформу в сфере обращения с коммунальными отходами. Изменения, которые проработали в РЭО и Минприроды, помогут устранить возможные пробелы в действующем в настоящее время законодательстве. Кроме того, ведение новых понятий сделает сферу гораздо понятней и позрачней.

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) создали после указа президента РФ Владимира Путина от 14 января.