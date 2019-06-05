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Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

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Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

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12:16   5 Июня 2019
Россия

Представитель РПЦ Кипшидзе воздержался от оценок нового клипа «Ленинграда» про Иисуса

Представитель РПЦ Кипшидзе воздержался от оценок нового клипа «Ленинграда» про Иисуса

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отказался комментировать новый клип «Ленинграда» на песню «i_$uss», в котором героиня видео, приняв таблетки, встречает в ночном клубе Иисуса.   

Клип начинается с обращения о том, что создатели видео уважают «все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в бога занимает важное место»,  ролик «не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлен на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы», а является сатирическим художественным произведением». 

Представитель РПЦ воздержался от высказываний о новом клипе «Ленинграда» про Иисуса

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе не стал отвечать прямо на вопрос «Политики Сегодня» о том, смотрел ли он видео.

«Я никак не комментирую», — дважды повторил Кипшидзе.

Новое видео «Ленинграду» снял украинский клипмейкер Леонид Колосовский, который получил прозвище «Ленчик-миллиончик» за то, что его работы собирают миллионные просмотры на YouTube. Ролик был опубликован на хостинге 4 июня. На момент публикации (за неполные сутки) он набрал более 637 тысяч просмотров. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #ленинград #общество #рпц

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