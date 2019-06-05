Представитель РПЦ Кипшидзе воздержался от оценок нового клипа «Ленинграда» про Иисуса

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отказался комментировать новый клип «Ленинграда» на песню «i_$uss», в котором героиня видео, приняв таблетки, встречает в ночном клубе Иисуса.

Клип начинается с обращения о том, что создатели видео уважают «все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в бога занимает важное место», ролик «не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлен на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы», а является сатирическим художественным произведением».

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе не стал отвечать прямо на вопрос «Политики Сегодня» о том, смотрел ли он видео.

«Я никак не комментирую», — дважды повторил Кипшидзе.

Новое видео «Ленинграду» снял украинский клипмейкер Леонид Колосовский, который получил прозвище «Ленчик-миллиончик» за то, что его работы собирают миллионные просмотры на YouTube. Ролик был опубликован на хостинге 4 июня. На момент публикации (за неполные сутки) он набрал более 637 тысяч просмотров.