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12:12   5 Июня 2019
Россия

ГИБДД устранила масштабный сбой в информационной базе

ГИБДД устранила масштабный сбой в информационной базе

ГИБДД устранила масштабный сбой в работе информационного ресурса. В ведомстве сообщили, что во всех региональных подразделениях госавтоинспекции восстановлен прием граждан, а проблем в работе сервисов.

«Специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя», — подчеркнули в ГИБДД.

Ранее стало известно, что сбой в информационной системе Госавтоинспекции произошел утром в среду, 5 июня, по всей территории России, включая Москву. Из-за пробелм во многих подразделениях ведомства не получалось зарегистрировать автомобили и снять их с учета.

Единая федеральная информационная система ГИБДД работает с 2016 года. В базу данных поступает информация из территориальных и региональных подразделений ГИБДД.

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Автор: Арсений Аскольский
#гибдд #сбой

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