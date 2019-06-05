ГИБДД устранила масштабный сбой в информационной базе

ГИБДД устранила масштабный сбой в работе информационного ресурса. В ведомстве сообщили, что во всех региональных подразделениях госавтоинспекции восстановлен прием граждан, а проблем в работе сервисов.

«Специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя», — подчеркнули в ГИБДД.

Ранее стало известно, что сбой в информационной системе Госавтоинспекции произошел утром в среду, 5 июня, по всей территории России, включая Москву. Из-за пробелм во многих подразделениях ведомства не получалось зарегистрировать автомобили и снять их с учета.

Единая федеральная информационная система ГИБДД работает с 2016 года. В базу данных поступает информация из территориальных и региональных подразделений ГИБДД.