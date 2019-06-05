Врачи назвали тяжелым состояние Алибасова

Врачи московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в среду, 5 июня, сообщили, что музыкант и продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии. По их словам, он лежит в отделении токсикореанимации, передает ТАСС.

«Состояние тяжелое, температура 36,9», — добавили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Во вторник, 4 июня, Бари Алибасова госпитализировали. Сын музыканта говорил, что отец «выпил вместо сока очистительную жидкость для труб». PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин уточнил, что врачи опасаются давать прогнозы. По его словам, у Алибасова диагностировали максимальный ожог пищевода — четвертой степени, ожог желудка — второй степени и ожог дыхательных путей, передает «360»