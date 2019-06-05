Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

 Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

 Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе

Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе
РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

 Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

 Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе

Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе
12:08   5 Июня 2019
Россия

Врачи назвали тяжелым состояние Алибасова

Врачи назвали тяжелым состояние Алибасова

Врачи московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского в среду, 5 июня, сообщили, что музыкант и продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии. По их словам, он лежит в отделении токсикореанимации, передает ТАСС.

«Состояние тяжелое, температура 36,9», — добавили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Во вторник, 4 июня, Бари Алибасова госпитализировали. Сын музыканта говорил, что отец «выпил вместо сока очистительную жидкость для труб». PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин уточнил, что врачи опасаются давать прогнозы. По его словам, у Алибасова диагностировали максимальный ожог пищевода — четвертой степени, ожог желудка — второй степени и ожог дыхательных путей, передает «360»

«Все надеются, что все будет хорошо. Прогнозы делать рано, нужно время», — резюмировал PR-директор Алибасова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#отравление #общество #алибасов #склифосовского

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...