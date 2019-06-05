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Более тысячи человек в Запорожской области остались без света

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РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

 Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

 Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе

Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе
11:53   5 Июня 2019
Россия

Колокольцев наградил подростков-героев в Москве

Колокольцев наградил подростков-героев в Москве

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил в Москве 20 подростков, которые проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений. Об этом в среду, 5 июня, сообщает РИА Новости.

«Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества — смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей — в полной мере присущи совсем юным гражданам нашего общества», — заявил министр в ходе церемонии награждения, которая состоялась в Московском университете МВД России имени Кикотя.

Некоторые дети вручили министру ответные подарки. Так, 11-летние Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода, приехавшие в столицу из Калининграда, которые помогли задержать квартирных воров, подарили главе ведомства плюшевую бельгийскую овчарку, которую сделали сами.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #награды #колокольцев #герои

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