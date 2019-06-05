Колокольцев наградил подростков-героев в Москве

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил в Москве 20 подростков, которые проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений. Об этом в среду, 5 июня, сообщает РИА Новости.

«Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества — смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей — в полной мере присущи совсем юным гражданам нашего общества», — заявил министр в ходе церемонии награждения, которая состоялась в Московском университете МВД России имени Кикотя.

Некоторые дети вручили министру ответные подарки. Так, 11-летние Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода, приехавшие в столицу из Калининграда, которые помогли задержать квартирных воров, подарили главе ведомства плюшевую бельгийскую овчарку, которую сделали сами.