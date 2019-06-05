Названы самые грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» выявила самые грязные регионы страны. Ими оказались Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская области и Красноярский край.

Кроме того, в список самых загрязненных регионов попали Тульская область, Подмосковье, Забайкальский край и Республика Саха (Якутия).

В список самых чистых регионов страны попали Тамбовская, Белгородская, Курская, Магаданская, Мурманская, Ульяновская области, а также Республика Коми, Алтайский край и Москва.

«Зеленый патруль» — это общественная организация, основанная в 2006 году. Ее специалисты проводят экологические экспертизы, исследования и экспедиции.