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Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Москву

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 Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

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Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

 Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе

Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе
12:04   5 Июня 2019
Россия

Названы самые грязные регионы России

Названы самые грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» выявила самые грязные регионы страны. Ими оказались Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская области и Красноярский край. 

Кроме того, в список самых загрязненных регионов попали Тульская область, Подмосковье, Забайкальский край и Республика Саха (Якутия).

В список самых чистых регионов страны попали Тамбовская, Белгородская, Курская, Магаданская, Мурманская, Ульяновская области, а также Республика Коми, Алтайский край и Москва.

«Зеленый патруль» — это общественная организация, основанная в 2006 году. Ее специалисты проводят экологические экспертизы, исследования и экспедиции. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #экология #зеленый патруль

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