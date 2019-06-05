Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более тысячи человек в Запорожской области остались без света

Более тысячи человек в Запорожской области остались без света

 РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

 Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

 Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе

Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе
Более тысячи человек в Запорожской области остались без света

Более тысячи человек в Запорожской области остались без света

 РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

РЭО и Минприроды РФ проработали изменения в закон об отходах

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

 Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ согласовали планы развития военного сотрудничества до 2025 года

 Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе

Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе
11:39   5 Июня 2019
Весь мир

Двенадцатое тело обнаружено после катастрофы на Будапеште

Двенадцатое тело обнаружено после катастрофы на Будапеште

Тело двенадцатого южнокорейского туриста нашли в воде через неделю после того, как прогулочный катер перевернулся и затонул на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибло около 28 человек. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, останки нашли поздно вечером во вторник, 4 июня. Лодка «Русалка», перевозившая 33 южнокорейских туриста и два венгерских экипажа, перевернулась в среду на прошлой неделе после столкновения с круизным лайнером на реке, которая проходит через центр города.

Семь корейцев выжили, 12 были найдены мертвыми, а еще 16 человек, включая членов экипажа, до сих пор считаются пропавшими без вести.

«Обыск продолжается на всем южном участке Дуная», — говорится в заявлении полиции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#происшествия #будапешт #дунай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...