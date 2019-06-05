Двенадцатое тело обнаружено после катастрофы на Будапеште

Тело двенадцатого южнокорейского туриста нашли в воде через неделю после того, как прогулочный катер перевернулся и затонул на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибло около 28 человек. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, останки нашли поздно вечером во вторник, 4 июня. Лодка «Русалка», перевозившая 33 южнокорейских туриста и два венгерских экипажа, перевернулась в среду на прошлой неделе после столкновения с круизным лайнером на реке, которая проходит через центр города.

Семь корейцев выжили, 12 были найдены мертвыми, а еще 16 человек, включая членов экипажа, до сих пор считаются пропавшими без вести.