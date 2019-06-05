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11:40   5 Июня 2019
Весь мир

Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, угрожавшего взрывом на базе ВВС

Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, угрожавшего взрывом на базе ВВС

Правоохранительные органы Новой Зеландии задержали на базе ВВС страны в Окленде мужчину, от которого ранее поступили угрозы. Об этом в среду, 5 июня, сообщает телеканал TVNZ.

«Мужчина был взят под стражу без происшествий на базе ВВС Whenuapai, он дает показания полиции», — сообщили в полиции.

Дороги, ведущие к базе, остаются оцепленными «до дальнейших распоряжений».

Ранее издание New Zealand Herald писало, что вооруженная полиция и экстренные службы направлены в сторону базы ВВС Новой Зеландии, которая расположена на западе Окленда после «поступивших угроз» от неизвестного. По данным издания, речь шла об угрозе взрыва.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #полиция #новая зеландия #криминал

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