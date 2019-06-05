Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, угрожавшего взрывом на базе ВВС

Правоохранительные органы Новой Зеландии задержали на базе ВВС страны в Окленде мужчину, от которого ранее поступили угрозы. Об этом в среду, 5 июня, сообщает телеканал TVNZ.

«Мужчина был взят под стражу без происшествий на базе ВВС Whenuapai, он дает показания полиции», — сообщили в полиции.

Дороги, ведущие к базе, остаются оцепленными «до дальнейших распоряжений».

Ранее издание New Zealand Herald писало, что вооруженная полиция и экстренные службы направлены в сторону базы ВВС Новой Зеландии, которая расположена на западе Окленда после «поступивших угроз» от неизвестного. По данным издания, речь шла об угрозе взрыва.