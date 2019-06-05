Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году
Представитель армянского внешнеполитического ведомства в среду, 5 июня, по итогам встречи на Кипре глав МИД трех стран сообщил, что в январе 2020 года в Ереване состоится саммит на уровне президентов. По его словам, министры иностранных дел Армении, Греции и Кипра договорились провести саммит на высшем уровне.
«Первый саммит на уровне глав государств или правительств пройдет в Армении в январе 2020 года», — передает пресс-служба МИД.
Meeting of FMs of @Armenia????????, #Cyprus????????, & #Greece???????? w/ #President Nicos @AnastasiadesCY of Cyprus has commenced. pic.twitter.com/FiY2gq0SB6— MFA of Armenia???????? (@MFAofArmenia) 4 июня 2019 г.
Главы МИД Армении, Греции и Кипра не только подтвердили важность и эффективность трехстороннего сотрудничества, но и подчеркнули приверженность министров иностранных дел к расширению и углублению диалога. Зограб Мнацаканян, Йоргос Катрунгалос и Никос Христодулидис перечислили сферы взаимодействия — экономика, торговля, инвестиции, сельское хозяйство, наука и образование, инновации, здравоохранение, культура и туризм.
FM @ZMnatsakanyan met w/ FM Nikos @Christodulides of #Cyprus ???????? Discussed: ✔️????????-???????? historical brotherly relations ✔️????????-????????-???????? solid platform for practical cooperation ✔️Regional #peace, #stability, & #prosperity ✔️????????-???????? relations|#CEPA|#VLD ✔️????????-???????? coop in multilateral platforms pic.twitter.com/nBxGCshY9O— MFA of Armenia???????? (@MFAofArmenia) 4 июня 2019 г.