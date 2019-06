Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Представитель армянского внешнеполитического ведомства в среду, 5 июня, по итогам встречи на Кипре глав МИД трех стран сообщил, что в январе 2020 года в Ереване состоится саммит на уровне президентов. По его словам, министры иностранных дел Армении, Греции и Кипра договорились провести саммит на высшем уровне.

Meeting of FMs of @Armenia????????, #Cyprus????????, & #Greece???????? w/ #President Nicos @AnastasiadesCY of Cyprus has commenced. pic.twitter.com/FiY2gq0SB6