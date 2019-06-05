Армяно-греко-кипрский саммит на высшем уровне проведут в Ереване в 2020 году

Представитель армянского внешнеполитического ведомства в среду, 5 июня, по итогам встречи на Кипре глав МИД трех стран сообщил, что в январе 2020 года в Ереване состоится саммит на уровне президентов. По его словам, министры иностранных дел Армении, Греции и Кипра договорились провести саммит на высшем уровне.

«Первый саммит на уровне глав государств или правительств пройдет в Армении в январе 2020 года», — передает пресс-служба МИД.

Главы МИД Армении, Греции и Кипра не только подтвердили важность и эффективность трехстороннего сотрудничества, но и подчеркнули приверженность министров иностранных дел к расширению и углублению диалога. Зограб Мнацаканян, Йоргос Катрунгалос и Никос Христодулидис перечислили сферы взаимодействия — экономика, торговля, инвестиции, сельское хозяйство, наука и образование, инновации, здравоохранение, культура и туризм.