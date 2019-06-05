США предлагают до пяти миллионов долларов за данные о нарушениях КНДР санкций

Соединенные Штаты предлагают награду до пяти миллионов долларов за данные об отмывании денег в Северной Корее, нарушениях КНДР санкций, а также о киберпреступности и распространении в стране оружия массового поражения.

Об этом говорится на сайте вознаграждений госдепа США (RFJ). Уточняется, что ведомство, помимо прочего, планирует получить данные о торговле Северной Кореей нефтепродуктами, о гражданах страны, работающих за границей и получающих значительный заработок для северокорейского руководства, о тех, кто занимается запрещенной торговлей с этой страной, а также о предметах роскоши, отправляемых в КНДР.

На сайте программы отмечается, что награду в пять миллионов долларов может получить и тот, кто расскажет о людях или местонахождении людей, которые работают на правительство КНДР и получили доступ к данным путем взлома компьютера.

КНДР находится под санкциями Совбеза ООН и ряда других стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы.