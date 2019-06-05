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11:16   5 Июня 2019
Весь мир

Жителей Парижа призвали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

Жителей Парижа призвали проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

Власти Парижа советуют детям и беременным женщинам, проживающим на острове Сите, где расположен сгоревший в апреле этого года собор Нотр-Дам, сдать кровь на наличие свинца из-за повышения уровня тяжелого металла в воздухе. Об этом сообщило региональное агентство здравоохранения (ARS).

Согласно коммюнике, пробы, которые брались на протяжении нескольких недель, свидетельствуют о том, что следов свинца стало гораздо меньше. Но из-за того, что анализы крови ребенка показали высокое содержание свинца, ARS решило напомнить о мерах предосторожности.

«Агентство предлагает семьям с детьми младше семи лет и беременным женщинам, живущим на острове Сите, сдать анализ крови на свинец для наблюдения», — сказано в документе.

Причиной загрязнения свинцом острова Сите стал крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. С 17 апреля не фиксировалось риска загрязнения воздуха, однако повышенные показатели отмечались в почве и ближайших строениях. В настоящее время доступ людей на загрязненные участки закрыт, почву вскоре намерены удалить.

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Автор: Алла Ларионова
#париж #общество #нотр-дам

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