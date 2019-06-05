Шойгу открыл заседание СМО стран СНГ в технополисе «Эра» в Анапе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об открытии в среду заседания Совета министров обороны стран СНГ в Анапе на базе инновационного технополиса «Эра».

Открывая заседание, глава Минобороны РФ заявил:

«Сегодня наша встреча проходит на Черноморском побережье - в военном инновационном технополисе «Эра» Министерства обороны Российской Федерации. Это современный центр военной науки. Долгосрочная цель данного проекта - обеспечить поиск и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере».

По словам Шойгу, символичным является тот факт, что переговорной площадкой для глав оборонных ведомств Содружества независимых государств стал технополис «Эра», деловая атмосфера которого позволит вести конструктивный диалог по самым актуальным вопросам и определить новые направления взаимодействия в интересах вооруженных сил стран СНГ.

Также российский министр подчеркнул, что вызовы суверенитету стран. входящих в Содружество, становятся все реальнее:

«С учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной. В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ», - сказал Шойгу, добавив. Что только совместными усилиями можно обеспечить безопасность.

Главы оборонных ведомств перед началом заседания посетили сквер Боевой славы в Анапе, где возложили цветы и венок к Мемориалу павших воинов.

Напомним: 25 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса «Эра», который должен решить целый комплекс задач – ускорение разработки и внедрения в оборонной сфере прорывных технологий, обеспечить успешное взаимодействие между научными, образовательными и производственными организациями, путем создания соответствующей инфраструктуры. Также технополис призван оказать поддержку талантливой молодежи через реализацию программ, открытых в рядах российской армии для молодых ученых.

Первая очередь технополиса площадью 170 тысяч квадратных метров была возведена за 155 дней.