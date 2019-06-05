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 Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек

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 Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек

Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек
11:02   5 Июня 2019
Весь мир

Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек

Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек

Ряд контрольно-пропускных пунктов египетской полиции на севере Синайского полуострова подверглись нападению боевиков в результате чего, по разным данным, погибли от четырех до десяти человек, в том числе сотрудники сил безопасности и как минимум один гражданский.

О нападениях в среду сообщает агентство Reuters. По данным медиков и источника в службе безопасности, погибли трое боевиков и один гражданский. В то же время, другие источники сообщают, что жертвами нападении я боевиков стали не менее десяти полицейских, при этом были убиты четверо нападавших.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#египет #полиция #кпп #нападения #синай

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