Жертвами нападения боевиков на КПП полиции на севере Синая стали 10 человек

Ряд контрольно-пропускных пунктов египетской полиции на севере Синайского полуострова подверглись нападению боевиков в результате чего, по разным данным, погибли от четырех до десяти человек, в том числе сотрудники сил безопасности и как минимум один гражданский.

О нападениях в среду сообщает агентство Reuters. По данным медиков и источника в службе безопасности, погибли трое боевиков и один гражданский. В то же время, другие источники сообщают, что жертвами нападении я боевиков стали не менее десяти полицейских, при этом были убиты четверо нападавших.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.